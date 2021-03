Angreifer hat Vertrag verlängert : Das sind Hennings Pläne bei Fortuna

Düsseldorf Er ist in der vergangenen Saison die Tormaschine bei Fortuna gewesen. In dieser Spielzeit ist seine Ausbeute noch ausbaufähig. Doch Rouwen Hennings geht immer voran und hat die hohen Ziele noch längst nicht abgeschrieben. Was er im Saisonendspurt erwartet und welche Ziele er hat.

In seinen Gedanken geht Rouwen Hennings oft noch einmal die vergangenen Spiele durch. Besonders Partien wie gegen den SV Sandhausen, in denen die Mannschaft einiges investiert hat, am Ende aber mit viel zu wenig da stand. Fortuna hat in dieser Saison schon viele Vorlagen liegen gelassen und hat kurioserweise noch immer die Chance, um den Aufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. „Das Ziel hat noch keiner aufgeben, es ist immer noch zu erreichen“, sagt Hennings. „Es ist schwierig, ich glaube, wir sind alle realistisch. Es gilt jetzt, aber noch nicht aufzugeben, oder andere Zielsetzungen auszugeben.“

Das Spiel gegen Sandhausen war ernüchternd, eine Nachricht kurz danach aber umso erfreulicher. Der Stürmer selbst gab bekannt, dass sein Kontrakt sich um ein weiteres Jahr automatisch verlängert hatte nach dem 25. Spieltag. Angesprochen auf den genauen Zeitpunkt sagt Hennings nur: „Über Vertragsinhalte spreche ich grundsätzlich nicht. Über allem steht ja die Botschaft, der Vertrag hat sich verlängert.“

Die Frage ist noch, in welche Liga er in der neuen Saison für Fortuna stürmt. „Es war wirklich sehr ärgerlich, wir hatten eine Vielzahl von guten Chancen in Sandhausen. Chancen, die wir in den letzten Wochen immer verwertet haben. In dem Spiel hat es leider nicht geklappt. Es gibt leider so Spiele, wo der Ball einfach nicht reingeht. Wir versuchen trotzdem, auch aus dem Spiel die positiven Dinge mitzunehmen.“

Die Liga bietet dazu Möglichkeiten. „Das habe ich am Anfang der Saison schon gesagt und vermutet, dass es sehr ausgeglichen in der Zweiten Liga zugeht. Es ist nicht so wie in der letzten Saison, wo der VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld das Maß aller Dinge waren“, erklärt Hennings. „Es gibt viele Mannschaften auf Augenhöhe. Und keine Mannschaft wo du sagst, wenn du da hinfährst, kannst du den Dreier sicher einplanen. Mit einer Siegesserie kann man schnell klettern, wenn man einen kleinen Hänger hat, kann man aber auch abfallen.“ Nun müsste tatsächlich auch mal langsam wieder eine Serie kommen: „Wir werden in jedes Spiel reingehen und versuchen, es zu gewinnen.“