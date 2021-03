Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Felix Klaus. Foto: Frederic Scheidemann

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Gestern versammelte sich der Fortuna-Tross zu zwei Trainingseinheiten, heute gibt es eine um 11 Uhr.

So ist es um das Personal bestellt Felix Klaus und Alfredo Morales sind wieder im Mannschaftstraining und stellen für Bochum Optionen dar. Angreifer Emmanuel Iyoha absolvierte am Dienstagmorgen lediglich eine individuelle Laufeinheit. Auch Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp fehlte im Mannschaftstraining und absolvierte individuell ein leichtes Balltraining. Thomas Pledl fehlt für den Rest der Saison.

Das haben wir heute im Angebot Wir starten mit einem Kommentar unserer „Zwote“-Reporters zu dem Wechsel von Steffen Meuer zu Borussia Mönchengladbach. Anschließend erklären wir, was hinter dem traurigen Post von Matthias Zimmermann auf Instagram steckt.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 17. März. Wir reisen zurück ins Jahr 1946. Damals machte Fortuna ihre erste „Tour über die Dörfer“. Dass sie diese nämlich erst nach dem Abstieg in die Oberliga gemacht hat, ist ein Irrglaube. Diese Zeiten gab es bereits kurz nach dem 2. Weltkrieg. Der Grund war damals nicht ein sportlicher Niedergang, sondern schlichtweg Hunger.

Die ersten Nachkriegsjahre waren eine Tortur für die Zivilbevölkerung. Gerade in den Großstädten wie Düsseldorf lag alles in Schutt und Asche. Verkehrswege waren zerstört, die Infrastruktur völlig eingebrochen, eine vernünftiges Dach über dem Kopf oder ein voller Magen purer Luxus.

Wie viele andere klangvolle Fußballvereine entdeckte auch Fortuna das Reisen über die Dörfer für sich. Die Landbevölkerung freute sich über den Besuch des Deutschen Meisters von 1933 und dankte dies mit allerlei Mitgaben.

Mittels eines umgebauten alten LKWs, kurzerhand wurden Bänke auf die Ladefläche geschraubt, tingelten die Rot-Weißen zu unzähligen Spielen ins naheliegende Umland. Fortunas Gage waren meist Naturalien oder nötige Dinge des Alltags. Mal gab es Kartoffeln, mal Marmelade, Schweinehälften oder auch Zigarren oder Stoffe. Auf den Rückfahrt hatte der „Mannschaftsbus“ stets Übergepäck. Im Volksmund wurden diese Ereignisse „Kalorienspiel“ genannt und waren eigentlich von den Besatzungsmächten verboten.

Eine solche Tour führte die Flingerer am 17. März 1946 nach Gummersbach. Am Sportplatz „Lochwiese“ warteten bereits tausende Interessierte auf die Fußballer aus Düsseldorf. Diese schlugen sich traditionell bereits vor dem Anpfiff ordentlich die leeren Mägen voll und traten dann „gemästet“ gegen ihrer unterklassigen Gegner an. Gerne ging eine solches Spiel nach einen üppigen Festmahl auch einmal verloren.

Ehe sich Fortuna versah, lag die Kombination aus Gummersbach und Dieringhausen durch einen Handelfmeter in Führung. Die Flingerer, mit Altstars wie Ernst Albrecht angetreten, gaben sich an diesem Tag aber keine Blöße und siegten mit 4:1 (3:1) im Oberbergischen. Am Ende waren alle glücklich, Fortuna fuhr überladen Richtung Heimat, und das Publikum konnte noch lange vom Besuch der großen Fortuna aus Düsseldorf schwärmen.

