Fortuna im Erzgebirge : Nach Zuschauer-Eklat – Aue sauer auf „schwarze Schafe“

Update Aue/Düsseldorf Der FC Erzgebirge Aue hat dem DFB seine Sicht der Dinge nach dem Zuschauer-Eklat im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf geschildert. Es sei alles anders besprochen gewesen. Einige Fans hätten sich nicht an die Regeln gehalten.

Das hörte sich noch kurz zuvor deutlich anders an. Helge Leonhardt, mächtiger Präsident des Klubs, hat sich angeblich via Facebook zu Wort gemeldet. Ein entsprechendes Bild machte in den Sozialen Netzwerken die Runde. Die Pressestelle von Erzgebirge Aue hat bis heute keine Angaben dazu gemacht, ob es sich dabei wirklich um Aussagen von Leonhardt handelt. Die Echtheit ist damit aktuell nicht zu verifizieren. Er schreibt in einem Post demnach: „Danke an die Brigade für ihre Arbeit, dass wir spielen konnten. Gerade in dieser Zeit ist es um so wichtiger, dass Berichterstatter sich nicht niederen Beweggründen hingeben, in dem sie Momentaufnahmen missbrauchen. Denunziant ist das Schlimmste was es gibt und ist eine Ratte.“