Friedhelm Funkel verrät : Diesem Bundesliga-Traditionsklub habe ich abgesagt

Düsseldorf Friedhelm Funkel ist nach seiner Zeit bei Fortuna ein gefragter Mann. Logisch, dass er auch immer wieder mit Trainerjobs in der Bundesliga in Verbindung gebracht wird. Zuletzt unter anderem bei zwei Traditionsklubs. Welche das sind und welchem Verein Funkel einen Korb gab.

Friedhelm Funkel ist ein Rheinländer durch und durch. Da kann es schon einmal vorkommen, dass etwas aus ihm herausplatzt. Meistens wählt er seine Worte aber mit Bedacht. Er ist schon zu erfahren und zu lange im Profigeschäft tätig, um interne Informationen ohne Hintergedanken herauszugeben. Das war auch am vergangenen Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ so. Dort verriet der 67-Jährige, dass er erst vor kurzem einem Bundesligisten abgesagt hatte.

Man konnte ihm gleichwohl ansehen, dass er mit sich rang. Als „Doppelpass“-Moderator Thomas Helmer den ehemaligen Fortuna-Trainer fragte, ob er der mögliche Nachfolger von Markus Gisdol beim 1. FC Köln werde, sagte er noch: „Es gibt kein Angebot. Alles andere ist hypothetisch.“ Als Helmer dann aber auf den nächsten Krisenklub in der Bundesliga – dem FC Schalke 04 – überleitete, platzte es plötzlich aus dem gebürtigen Neusser heraus. „Da habe ich abgesagt“, erklärte Funkel kurz und knapp.

Da musste natürlich nachgehakt werden. Wann, wie und warum? „Es hat vor einigen Wochen mal über einen Mittelsmann Kontakt zu Schalke gegeben“, erklärte Funkel. „Das ist aber schon einige Wochen her. Das war nach der Beurlaubung von Manuel Baum.“

Nach Baum, der Ende September von David Wagner übernommen hatte, präsentierte der Revierklub anschließend Christian Gross als neuen Trainer. Funkel hätte Schalke also kurz nach Weihnachten übernehmen können. Funkel gab Schalke aber einen Korb – und so gab man dem Schweizer den Zuschlag. Nur um ihn zwei Monate später wieder zu beurlauben. Nun soll Dimitrios Grammozis das Wunder des Klassenerhalts doch noch schaffen. Das 0:5-Debakel gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag dämpfte diese Ambitionen aber kräftig.