Einigung mit Sampdoria Genua : Kownacki bleibt bis 2023 bei Fortuna

Dawid Kownacki. Foto: RP/CHRISTOF WOLFF

Düsseldorf Trainer Friedhelm Funkel darf für vier weitere Jahre mit Dawid Kownacki planen. Der Kapitän der U21-Nationalmannschaft Polens unterschrieb einen Leihvertrag, der sich automatisch in einen festen Kontrakt bis 2023 umwandelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernd Jolitz Von Bernd Jolitz Autorendetails aufklappen Bernd Jolitz (jol) ist verantwortlicher Redakteur für das Ressort Düsseldorfer Sport der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Der Deal mit Dawid Kownacki ist in trockenen Tüchern: Wie unsere Redaktion bereits am Samstagnachmittag ankündigte, bleibt der Kapitän der polnischen U21-Nationalmannschaft bei Fortuna Düsseldorf. Der Bundesligist leiht Kownacki zunächst für ein weiteres Jahr vom italienischen Serie-A-Klub Sampdoria Genau aus. Außerdem verständigten sich beide Vereine auf eine Kaufoption, die in Kraft tritt, wenn Kownacki in der anstehenden Saison eine bestimmte Anzahl an Spielen für die Fortuna absolviert hat. Der Vertrag hat somit insgesamt eine Laufzeit über vier Jahre bis 2023, und durch die auf den ersten Blick komplizierte Vorgehensweise wird ermöglicht, dass Fortuna die Ablöse von weniger als acht Millionen Euro über die komplette Laufzeit des Kontrakts abzahlen kann.

Kownacki war bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison von Sampdoria Genua an die Fortuna verliehen. Der 22-Jährige erzielte in zehn Einsätzen vier Treffer. Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem polnischen Nationalspieler findet nun ihre Fortsetzung.

Schon zum Ende der vergangenen Saison habe ich den ausdrücklichen Wunsch geäußert, bei der Fortuna zu bleiben“, betont Dawid Kownacki. „Hier habe ich in der Rückrunde beste Bedingungen vorgefunden, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich bin sehr froh darüber, dass sich die Vereine geeinigt haben. Ich fühle mich hier in Düsseldorf sehr wohl und hoffe, der Mannschaft in der nächsten Saison noch mehr zu helfen.“