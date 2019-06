Eindeutiges Ergebnis : Diesen Gegner wünschen sich die Fortuna-Fans zum Auftakt

Düsseldorf Wir haben unsere Leser gefragt: Wen wünschen Sie sich als Auftaktgegner für Fortuna Düsseldorf? Mehr als 1000 Fans haben mitgemacht. Das Ergebnis spricht eine klare Sprache.

Das Gros der Fans möchte ein Auftaktspiel in die neue Bundesligasaison gegen den 1. FC Köln. Das ergab unsere Abstimmung, an der mehr als 1000 Leser teilnahmen. Knapp 30 Prozent wollen den rheinischen Rivalen in der heimischen Arena empfangen. Borussia Mönchengladbach möchten nur sieben Prozent der Stimmgeber als Auftaktspiel sehen, noch weniger Bayer Leverkusen mit nur zwei Prozent.