Spielplan zur neuen Bundesliga-Saison : Funkel will perfekte Vorbereitung für „megaschweres Auftaktprogramm“

Düsseldorf Vier Europapokal-Teilnehmer und dazu der ambitionierte VfL Wolfsburg: Die ersten fünf Ligaspiele haben es in sich für Fortuna Düsseldorf. „Das ist ein megaschweres Auftaktprogramm“, sagt Trainer Friedhelm Funkel.

Am sechsten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison 2019/20 kommt der SC Freiburg in die Düsseldorfer Arena. Sicherlich keine Landkundschaft, die Fortuna im Vorübergehen schlägt – und doch ist es vielleicht die erste Gelegenheit, wenigstens ein kleines bisschen durchzuschnaufen. Denn die fünf Partien zuvor haben es in sich für die Düsseldorfer. Zum Start beim SV Werder Bremen, anschließend gegen Bayer Leverkusen, bei Eintracht Frankfurt, gegen den VfL Wolfsburg und bei Borussia Mönchengladbach – dem aufmerksamen Beobachter wird da eine Gemeinsamkeit auffallen: Die entsprechenden Partien in der vergangenen Saison verlor Fortuna durch die Bank.