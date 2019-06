Vorbereitung beginnt : Raman arbeitet bei Fortuna-Trainingsauftakt individuell

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat das Training für die neue Spielzeit in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Nicht mit der Mannschaft trainierte am Sonntag der Belgier Benito Raman.

Fortuna Düsseldorf hat am Sonntagmorgen vor rund 300 Fans das erste Training der neuen Spielzeit absolviert. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel wurde von den Anhängern lautstark gefeiert, als sie den Rasen im Arena-Sportpark betrat. Mit dabei waren drei neue Gesichter: die Zugänge Florian Kastenmeier (Stuttgart II), Thomas Pledl (FC Ingolstadt) und Johannes Bühler (Leihe, VfR Ahlen). Außerdem dabei waren die vier Nachwuchsspieler Michel Stöcker, Shinta Appelkamp, Timo Bornemann und Enrique Lofolomo. Das Quartett reist am Montag auch mit ins Trainingslager an den Wiesensee.