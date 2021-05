Fortuna-Fan-Kolumne : Wir kommen wieder – dann halt etwas später

Stefan Kube. Foto: Kube

Meinung Wesel Stefan Kube ist 39 Jahre alt, geboren in Wesel, jetzt wohnhaft in Rees am unteren Niederrhein. Seit gut 30 Jahren ist er Fortuna-Fan. Am Ende seiner ersten Saison 1991/92 stieg Fortuna sang- und klanglos in Liga zwei ab, doch seitdem lässt ihn dieser Verein nicht mehr los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Kube

In einer Saison voller Herausforderungen, auf- und abseits des Platzes, wurde das der Vereinsführung ausgelobte Ziel „direkter Wiederaufstieg“ nicht erreicht. Doch war es bis dato wie vielseits behauptet eine Spielzeit zum Vergessen, oder gar ein verlorenes Jahr? Mitnichten!

Lesen Sie auch Azzouzi und Nielsen : Zwei Ex-Fortunen auf dem Sprung in die Bundesliga

Wenn man von einem verlorenen Jahr sprechen will, dann war es mit Sicherheit ein jenes für Fans und Spieler, welche doch in der Lage sind, im Stadion eine großartige und tragende Symbiose zu bilden. Wer vermisst ihn nicht, den Jubel, wenn der Ball auf den Außen bis zur Grundlinie getragen wird, nur um wenig später gekonnt eingeschoben oder ins Tor geköpft zu werden? Mitzufiebern, wenn die letzten Sekunden der Nachspielzeit nicht verrinnen wollen und sich der Gegner im eigenen Sechzehner festbeißt.

Szenen, die wir schon oft miterleben durften, ob in unserem Stadion, bei Auswärtsfahrten oder vor dem derzeit ungeliebten Fernseher. Dies blieb uns in diesem Jahr verwehrt – und ja, demnach war es ein Jahr zum Vergessen. Was Fortuna angeht jedoch, ist es wie eh und je. Selten erfüllt der Verein die teils hohen Erwartungen seiner Anhängerschaft.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 13 Bilder So könnte Fortunas Startelf bei Greuther Fürth aussehen

Direkter Wiederaufstieg, am besten noch unbesiegt und mit einer dominierenden Spielweise die ihresgleichen sucht. Klar, so etwas wünscht sich wohl jeder Fan, doch dies bei Fortuna zu finden, das ist nahezu ausgeschlossen. Ganz nebenbei: Fortuna Düsseldorf ist nach einem Abstieg in die Zweite Liga nie direkt wieder aufgestiegen. Dieser Tradition wird man wohl auch am Ende dieser Saison treu bleiben. Ist dies etwa schlimm? Nein, ist es nicht! Die Professionalisierung wird stetig vorangetrieben, und das in einem Tempo, das dem Verein nicht schadet.

Gesunde Strukturen aufzubauen, dauert seine Zeit, und diese muss man auch der Fortuna zugestehen. Die hervorragende Jugendarbeit trägt bereits ihre Früchte tief bis in den Profikader. Shinta Appelkamp und Emmanuel Iyoha sind hier nur zwei Beispiele für eine positiv stimmende und zukunftsweisende Ausrichtung des Vereins, was die Förderung unserer Nachwuchsspieler anbelangt. Mit den richtigen Leuten am Ruder wird Fortuna langfristig auch ihre Ziele erreichen. Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse und dort eine feste Größe werden.

Es sind nicht Titel, Endspiele oder eine ligaweite Dominanz, mit der man Fortuna Düsseldorf in Verbindung bringt. Es sind die knappen Siege. Die engen Spiele. Es ist die Tatsache, dass dieser mitgliedergeführte, eingetragene Verein im Wirrwarr des deutschen Profifußballs tolerant, authentisch, fannah und demütig ist und bleibt. Auszüge aus der Fortuna DNA beschreiben es wohl besten:

– Wir stehen zu unseren Macken, auch wenn nicht immer alles rundläuft.

– Wir feiern nicht nur unsere Erfolge, sondern geben immer alles.

– Wir leben und lieben den Kampf und sterben nicht in Schönheit.

– Wir sind ein Verein, bei dem vielleicht nicht immer alles rund läuft; dafür wissen wir, dass jeder im Verein immer alles für unsere Fortuna gibt.