Wechseltheater mit Schalke : Der Preis für Benito Raman muss ganz einfach stimmen

Meinung Düsseldorf Fortuna Düsseldorf plant offenbar nicht mehr mit Benito Raman, der unbedingt zum FC Schalke wechseln will. Deshalb dürfen die Düsseldorfer aber kein Geld verschenken.

Spätestens, als Benito Raman beim offiziellen Trainingsauftakt Fortunas nicht mit der Mannschaft auflief, sondern individuell seine Runden drehte, war eines klar: Die Düsseldorfer planen nicht mehr mit dem wechselwilligen Belgier. Und das ist gut so. Raman hat geäußert, er wolle nach Schalke, um seine Familie finanziell abzusichern. Damit hat er sich für eine Zukunft bei Fortuna disqualifiziert: Welchem Fan, der oder die für einen Bruttoverdienst von unter 2000 Euro hart arbeiten muss, will Raman denn weismachen, dass seine Familie mit seinem Düsseldorfer Gehalt am Hungertuch nagen müsste?