Stürmer war ausgeliehen : Fortuna offenbar kurz vor fester Verpflichtung von Dawid Kownacki

Düsseldorf Dawid Kownacki wird wohl auch in der kommenden Saison das Fortuna-Trikot tragen. Das berichten zumindest polnische Medien. Auch nach unseren Informationen soll der Deal kurz vor dem Abschluss stehen.

Nach Informationen unserer Redaktion sind die Gespräche schon weit vorangeschritten. So soll der Transfer bereits in der kommenden Woche in trockene Tücher gewickelt werden. Fortuna will die Berichte auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen.