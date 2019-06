Neuer Bundesliga-Spielplan : Fortuna beginnt die Saison bei Werder Bremen

Szene aus der Vorsaison in Bremen: Fortunas Jean Zimmer (re.) gegen Werders Davy Klaassen. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Düsseldorf Der erste Punktspielgegner Fortuna Düsseldorfs in der neuen Saison heißt Werder Bremen. Am Wochenende 17./18. August gastiert die Funkel-Truppe an der Weser – so will es der am Freitag vorgestellte neue Bundesliga-Spielplan

Im vergangenen Jahr musste der damalige Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf einen Fehlstart hinnehmen. Vor 40.996 Zuschauern unterlag die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel dem FC Augsburg im eigenen Stadion mit 1:2. Diesmal soll es zum Start besser laufen – und dafür müssen die Düsseldorfer beim SV Werder Bremen mindestens einen Punkt holen. Am Freitag stellte die Deutsche Fußball-Liga den Spielplan für die Bundesliga-Saison 2019/20 vor und bescherte dem Team von Trainer Friedhelm Funkel die Hanseaten als ersten Gastgeber der neuen Spielzeit.

Am 17. oder 18. August wird die Partie im Weserstadion angepfiffen. Die genaue Terminierung erfolgt noch, denn fest steht bisher nur, dass der deutsche Meister FC Bayern München die Saison am Freitag, 16. August, um 20.30 Uhr gegen Hertha BSC eröffnet. Für Fortuna ist in Bremen eine Steigerung gegenüber ihrer Comebacksaison vonnöten, denn bei der Mannschaft von Florian Kohfeldt unterlagen die Düsseldorfer zuletzt nach mäßiger Leistung 1:3.

Das erste Heimspiel bestreitet Fortuna am Wochenende 23. bis 25. August gegen Bayer Leverkusen, anschließend geht es nach Frankfurt und dann daheim gegen Wolfsburg. Das lang erwartete Rheinderby gegen Wiederaufsteiger 1. FC Köln steigt Anfang November in der Düsseldorfer Arena. Gegen den FC Bayern geht es am zwölften Spieltag zunächst zu Hause, gegen Gladbach (fünfter Spieltag) und Schalke (elfter) müssen die Düsseldorfer in der Hinrunde auswärts ran.