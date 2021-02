Kostenpflichtiger Inhalt: Fortunas Kevin Danso : „Ich habe viel aus meinem Fehler in Kiel gelernt“

Lufthoheit: Kevin Danso im Spiel gegen Paderborn. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Fortunas Innenverteidiger Kevin Danso hat sich auf ein konstant hohes Leistungsniveau gesteigert. Schnitzer wie sein Platzverweis im Hinspiel in Kiel passierten ihm so schnell nicht wieder – und das gelte auch für die Mannschaft in Bezug auf Spiele wie in Würzburg.