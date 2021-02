Was der Mittwoch bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Happy Birthday! Georg Koch, hier mit Sonnenbrille neben Torhüterkollege Pierre Esser auf dem Rathausbalkon nach dem Aufstieg 1995, wird heute 49. Foto: Horstmüller

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Vormittag bestreitet das Zweitligateam ein Trainingsspiel gegen die eigene U23 – allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch Fotografen sind dabei nicht zugelassen. Danach wird noch fleißig weiter trainiert.

So ist es um das Personal bestellt Jakub Piotrowski trainierte am Dienstag nach überstandener Covid-19-Infektion erstmals wieder mit der Mannschaft. Emmanuel Iyoha tritt nach seiner Muskelverletzung noch etwas kürzer, Shinta Appelkamp läuft nach seinem Muskelfaserriss immerhin schon wieder.

Das ist auf dem Transfermarkt los Nach Schließung des Transferfensters am Montag sollte man eigentlich denken: nichts mehr. Aber warten wir es ab, schließlich überraschte Fortuna am Dienstag alle mit der Bekanntgabe des festen Vertrages von Felix Klaus. Und es gibt ja noch mehr Leihspieler...

Das haben wir heute im Angebot Wir erklären, warum das Arenadach selbst bei miesem Wetter in der Regel immer geöffnet ist, wenn Fortuna spielt. Zudem werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Videoaktion „Fortuna auf den Bühnen der Stadt“.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 3. Februar – herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag also an Fortunas Torhüterlegende Georg Koch! Der Schlusmann der Ristic-Ära Mitte der 90er-Jahre wird am Mittwoch 49 Jahre alt.

Sportlich werfen wir einen Blick zurück auf den 3. Februar 1984, und nicht wenige Fortuna-Fans werden dabei ein Tränchen der Rührung zerdrücken. An jenem Abend schlugen die Düsseldorfer unter ihrem Trainer Willibert Kremer nämlich vor 60.000 Zuschauern den großen FC Bayern 4:1 – und das, nachdem sie nur wenige Tage zuvor Borussia Mönchengladbach vor ebenfalls vollen Rängen mit dem gleichen Ergebnis nach Hause geschickt hatten.

Es war die große Zeit des Duos Manni Bockenfeld/Rudi Bommer auf der rechten Seite, und gemeinsam mit ihren Kollegen wirbelten die beiden auch die Münchner durcheinander. Ralf Dusend, Günter Thiele und Norbert Nachtweih per Eigentor schraubten zur Pause das Ergebnis auf 3:0, nach Bernd Dürnbergers 3:1 sorgte Atli Edvaldsson für den Endstand. Der Fortuna-Anhang träumte von der Meisterschaft, doch nach den beiden Festtagen im Rheinstadion ging es sportlich bergab. Am Saisonende mussten die Düsseldorfer froh sein, in der Liga geblieben zu sein; die Erinnerung an die beiden 4:1-Triumphe jedoch hält bis heute.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Moittwoch sind unsere Fortuna-Reporter wieder auf Ballhöhe. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, pab, gic)