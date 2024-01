Heimspiel am Sonntag Fortunas Futsaler sinnen auf Revanche

Fortunas Trainer Shahin Rassi jedenfalls ist zuversichtlich, dass seine Schützlinge den zweiten Vergleich ausgeglichener gestalten können als im vergangenen September. Zwar spielt der Neuling aus Berlin um Ausnahmetorhüter Pavlos Wiegels als Tabellenzweiter bislang eine bemerkenswerte Saison. Allerdings wird die Mannschaft der Fortuna, die am Sonntag auf der Platte stehen wird, ein ganz anderes Gesicht haben im Vergleich zum Hinspiel. „Wir haben in der Zwischenzeit ja den einen oder anderen Qualitätsspieler hinzu bekommen, der zu Saisonbeginn noch nicht dabei war“, merkt Rassi an.