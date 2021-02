Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Gerd Zewe (re.) erzielte heute vor 47 Jahren zwei Treffer gegen Rot-Weiss Essen. Foto: Roland Scheidemann/dpa

Service Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Nach zwei freien Tagen bittet Chefcoach Uwe Rösler am Dienstag wieder zum Mannschaftstraining. Vorgesehen ist eine Übungseinheit und dazu eine ausgiebige Analyse der 1:2-Niederlage bei den Würzburger Kickers am Freitagabend.

So ist es um das Personal bestellt Emmanuel Iyoha soll nach überstandener Muskelverletzung heute teilweise wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Dagegen fehlen weiterhin Shinta Appelkamp (Muskelfaserriss), Adam Bodzek (Rückenprobleme) und Jakub Piotrowski (individuelles Training nach Covid-19-Erkrankung). Alle übrigen Profis werden auf dem Gelände des Arena-Sportparks erwartet.

Das ist auf dem Transfermarkt los Seit gestern, 18 Uhr, gar nichts mehr. In Deutschland ist wie in den allermeisten europäischen Ländern das Transferfenster geschlossen, und die Klubs können – anders als im Sommer – nicht einmal mehr vertragslose Spieler verpflichten.

Das haben wir heute im Angebot Stell dir vor, es ist Pokal – und Fortuna guckt nur zu. Am Dienstag ist das der Fall, und wir haben deswegen mit einem ganz besonderen Freund des Pokals und der Fortuna gesprochen. Außerdem erklärt Fortunas langjähriger Trainer Norbert Meier in unserer Rubrik „Senf drupp“, warum er die Niederlage beim Schlusslicht Würzburg gar nicht so ungewöhnlich fand.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 2. Februar. Passend zum heutigen Pokal-Achtelfinalspiel von Rot-Weiss Essen, das Fortuna kurz vor Weihnachten aus dem Wettbewerb geworfen hat, gegen Leverkusen möchten wir an ein Bundesligaspiel der Düsseldorfer gegen RWE erinnern. Am 2. Februar 1974 war das, zu Hochzeiten der Essener Ikone „Ente“ Lippens.

Der heutige Viertligist kam damals (man mag es zur Stunde kaum mehr glauben) mit einer stolzen Serie ins Rheinstadion, hatte seit Oktober kein Bundesligaspiel mehr verloren. Doch nun war es vor 25.000 Zuschauern wieder soweit: Fortuna schlug RWE durch Treffer von Gerd Zewe (2) und Klaus Budde 3:0, wobei das Ergebnis angesichts des Spielverlaufs allerdings zu deutlich ausfiel. Besonders bitter verlief der Tag für den Essener Torhüter Udo Böhs: Er verlor nicht nur wie seine Teamkollegen das Spiel, sondern bei einem Zusammenprall mit Reiner Geye auch noch einen halben Zahn.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Dienstag lassen unsere Fortuna-Reporter ihr Laptop nicht im Schrank. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(jol, gic, pab)