Ganz viele Experimente Neun Linksverteidiger in zweieinhalb Jahren – Fortunas große Problemzone

Es hat einmal eine personifizierte Konstante auf der linken Abwehrseite von Fortuna gegeben, doch daran werden sich die ganz jungen Fans schon gar nicht mehr erinnern können. Kein Wunder, liegt die Zeit des Johannes van den Bergh mittlerweile doch mehr als ein Jahrzehnt zurück. Von 2009 bis 2013 stand der gebürtige Viersener, der seine aktive Karriere im vergangenen Sommer beendet hat, in Düsseldorf unter Vertrag – und er verpasste in dieser Epoche nur etwas mehr als eine Handvoll an Spielen.