Vertrag bis 2023 : Felix Klaus ist jetzt ein echter Fortune

Der einzige Düsseldorfer Winterzugang Felix Klaus bleibt bis 2023 ein Fortune. Der Verein gab bekannt, dass bereits jetzt eine Kaufoption gegriffen hat, die im Leihvertrag mit dem VfL Wolfsburg verankert war.

Wie der Verein am Dienstagmorgen bekanntgab, ist die zwischen Fortuna und dem VfL Wolfsburg vereinbarte Kauf-Klausel für den 28-Jährigen nach dessen dritter Nominierung für den Spieltagskader in Kraft getreten. Demnach hat der Bundesliga-Absteiger den Offensivspieler für den Rest dieser und für die kommenden beiden Saisons fest verpflichtet.

Ein Schelm, wer angesichts dieser sehr positiven Nachricht denken möchte, dass der Verein damit die in Teilen des Fanlagers aufkommende Kritik an der Zurückhaltung auf dem Transfermarkt kontern möchte. Denn der Zeitpunkt der Bekanntgabe scheint bewusst gewählt: Klaus’ dritte Kadernominierung erfolgte schließlich nicht heute, sondern bereits am Freitagabend bei der 1:2-Niederlage in Würzburg. Und Fortunas Verantwortliche in Vorstandsetage und Medienabteilung haben die Klausel sicher auch nicht erst ganz zufällig beim Morgenkaffee am Dienstag entdeckt.