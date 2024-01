Nach Trainingslager in Marbella So nah dran am Profikader sind die Talente von Fortuna

Profi-Fußball ist kein Wunschkonzert. Man sollte im Normalfall die Chancen so annehmen, wie sie einem angeboten werden. Vor allem und im Besonderen bei Nachwuchsspielern ist das so. Oder wie es Fortunas Cheftrainer Daniel Thioune ausdrückt: „Sie müssen Lücken stopfen.“ Also auch auf Positionen spielen, auf denen sie sich eigentlich nicht am wohlsten fühlen.