Wegen Vorfall nach Fortuna-Spiel : RWE muss Stadionumfeld weiträumig sperren

Essen Rot-Weiss Essen muss nach einem Vorfall nach dem DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf im Dezember das Stadionumfeld weiträumig vor den eigenen Fans absperren. Das gab der Klub vor der Partie gegen Bayer Leverkusen bekannt.

Der Fan-Vorfall in der zweiten Runde des DFB-Pokals kurz vor Heiligabend hat für Rot-Weiss Essen folgen. Zum anstehenden Achtelfinale gegen Bayer 04 Leverkusen am kommenden Dienstag muss der gesamte Bereich rund um das Stadion Essen und insbesondere die Zuwegung aus Sicherheitsgründen engmaschig und weiträumig abgesperrt werden. Das gab der Klub am Montag bekannt.