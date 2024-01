Beim Turnier in Göttingen So schlug sich Fortunas U19 gegen Manchester United

Auch Fortunas U17 war unter dem Hallendach im Einsatz. In Aschaffenburg nahm die Mannschaft von Sinisa Suker am U17-Bundesligaturnier um den „Brass Cup“ teil. Trotz Siegen über den Bundesliga-Nachwuchs des 1.FC Heidenheim (4:2) und über den Lokalmatadoren Viktoria Aschaffenburg (1:0) reichte es für die Flingerner in ihrer Vorrundengruppe nur zu Rang fünf, weil die Begegnungen mit dem 1.FC Nürnberg (0:1), Eintracht Frankfurt (3:4) und Rot-Weiss Essen (0:2) jeweils verlorengingen. Damit hatte das Suker-Team keine Chance mehr auf den Einzug in das Halbfinale.