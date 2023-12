Fußball SGU holt Innenverteidiger und Mittelfeldspieler

Ungeachtet dessen gibt es natürlich auch in Unterrath noch Verbesserungspotenzial. Auf der Zielgeraden der gerade abgelaufenen ersten Halbserie schien der Meurer-Elf etwas die Puste auszugehen. Das lauf- und zweikampfintensive Spiel wieder konstanter auf den Platz zu bringen, wird eines der Hauptthemen sein, an dem Meurer mit seinen Schützlingen arbeiten wird. Wohl auch deshalb sind die Verantwortlichen bestrebt, den recht großen Kader in der Winterpause etwas umzugestalten, um noch schlagkräftiger zu werden. Mit Fabian Lang und Maikel Klein stehen auch zwei Abgänge bereits fest. Das im Sommer gemeinsam vom 1.FC Wülfrath gekommene Duo kam unter Yannick Meurer nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinaus.