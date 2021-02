Zeitreise mit dem Kader : Fortunas Trikotnummern von Zewe bis Hoffmann

Düsseldorf Seit Montagabend ist Fortunas Kader komplett, bis zum Saisonende werden sich im Normalfall weder Personen noch Trikotnummern verändern. Wir stellen den Kader noch einmal vor – und zeigen, wer die Nummern der Profis bei Fortuna prägte.

Feste Rückennummern sind im Fußball wie in den meisten anderen Mannschaftssportarten gang und gäbe. Doch das war längst nicht immer so: Erst zur Saison 1995/96 führte der Deutsche Fußball-Bund für seine Profiligen ein, dass jedem Spieler eine feste Nummer zugeordnet wurde.

Auf diese Weise erlangt sogar ein Stürmer von Fortuna Düsseldorf kurzzeitig deutschlandweite Berühmtheit: Richard Cyron erzielte am 11. August 1995 bereits in der zweiten Minute das erste Saisontor. den Führungstreffer bei Werder Bremen (Endstand 1:1). Werders Stadionsprecher sagte ins Mikrofon: „Der Torschütze war der Spieler mit der Nummer 26, Richard Cyron." Ein Spieler mit einer höheren Zahl als elf auf dem Trikot – heute normal, aber im August 1995 war das ein Novum.

In dieser Saison ist das natürlich wie in allen seit Sommer 1995 anders, die Fortunen verteilen sich munter auf die Trikotnummern eins bis 33, was das Stammpersonal angeht. Die Youngster Nikell Touglo und Jamil Siebert steigern sogar auf 36 und 43. Kostenpflichtiger Inhalt Wir haben nun das Ende der Transferperiode zum Anlass genommen, den jetzt kompletten Fortuna-Kader noch einmal vorzustellen. In einer Bilderstrecke zum Durchklicken mit den wichtigsten Informationen wie Vertragsdauer und Geburtsdatum – und um das Ganze noch ein wenig interessanter zu machen, hat diese Bilderstrecke noch eine weitere Facette.