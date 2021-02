Bremens ehemaliger Medienchef : Klaus Allofs holt engen Vertrauten zur Fortuna

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat einen neuen Leiter für die Sportkommunikation. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. Tino Polster hat bereits lange Jahre mit Vorstandsmitglied Klaus Allofs in Bremen zusammengearbeitet.

Nun also Polster. Der 63-Jährige ist künftig Ansprechpartner für die Medien in allen sportlichen Fragen rund um die Lizenzmannschaft. Kai Niemann leitet als Direktor Kommunikation weiter den Bereich Kommunikation und berichtet an Klaus Allofs. Polster war bis 2016 in führenden Positionen — unter anderem als Medienchef — beim SV Werder Bremen tätig und zuletzt als Freelancer für TV-Sender wie Dazn und Sportdigital im Einsatz. Vorher arbeitete er als Redakteur für RTL in Bielefeld und Hannover, bevor er von 1990 bis 1992 leitender Sportredakteur von RTL in Essen wurde. Von 1993 bis 2001 war Polster als Moderator und Kommentator beim DSF tätig und leitete zudem die Redaktion Fußball.