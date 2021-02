Einstimmig beschlossen : Voss-Tecklenburg weiter im Fortuna-Aufsichtsrat

Düsseldorf Martina Voss-Tecklenburg wird weitere drei Jahre dem Aufsichtsrat des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf angehören. Der zuständige Wahlausschuss beschloss einstimmig, das entsprechende Mandat der Frauenfußball-Bundestrainerin zu verlängern.

