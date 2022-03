„Thioune passt einfach zu mir“ : Darum macht Zimmermann den Trainerwechsel für seine gute Form verantwortlich

Düsseldorf Die Form von Matthias Zimmermann steigt von Woche zu Woche an. Gegen den FC Ingolstadt konnte er jüngst sogar ein Traumtor erzielen. Dass er nun wieder auf einem höheren Niveau spielt, liegt laut dem Rechtsverteidiger vor allem an Trainer Daniel Thioune. Woran er das festmacht.

Auch durch sie will der 29-Jährige neue Kraft für den Saisonendspurt mit Fortuna in der Zweiten Liga schöpfen. In den vergangenen Partien deutete der Rechtsverteidiger bereits an, dass er immer mehr zu alter Stärke findet. „Der Trainerwechsel hat mir einfach gutgetan. Er lässt viel mehr nach vorne verteidigen. Die Energie, die der Trainer auf dem Platz haben will, die brauche ich auch. Der Trainer passt einfach zu mir“, sagt er offen und ehrlich. „Ich weiß genau, was er von mir sehen möchte, und er weiß genau, was er von mir bekommt. Daher läuft es bei mir gerade auch richtig gut.“