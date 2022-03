Außenseiter-Sieg im Galopp : Fortuna-Renntag begeistert mit Sport und Spaß

Die Siegerin im Hauptrennen: Sibylle Vogt auf Mansour. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Mansour setzt sich beim Hauptrennen des großen Fortuna-Renntags auf der Grafenberger Galopprennbahn gegen die Favoriten durch. Im Sattel saß in Sibylle Vogt die einzige Frau im Feld. Das Rahmenprogramm mit sechs Fortuna-Profis machte den zahlreichen F95-Fans im Publikum ebenfalls viel Freude.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Delius

Lange Schlangen vor den Eintrittskassen, großer Andrang an den Wettschaltern, viel lokale Prominenz vor Ort – der Fortuna-Renntag hatte am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen seine Anziehungskraft in Grafenberg nicht verfehlt. Mit Mansour gab es im Hauptereignis aber einen Sieger, mit dem nur die Wenigsten gerechnet hatten.

Der fünf Jahre alte Hengst im Besitz der Schweizerin Angelika Muntwyler setzte sich souverän gegen die Favoritin Alaskasonne und Diamantis durch. Wer einen Euro auf den Sieger gesetzt hatte, bekam etwas mehr als zehn Euro zurück. Im Sattel saß Sibylle Vogt, einzige weibliche Reiterin im Feld, die einmal mehr zeigte, dass sie über herausragendes Können verfügt. 300 Meter vor dem Ziel konnte sie sich aus einer kniffligen Situation heraus, als es einen Moment etwas eng wurde, problemlos befreien.

„Ich hatte aber nie Bedenken“, gab Vogt später zu Protokoll, „wusste eigentlich immer, was ich in der Hand hatte.“ Ihre Karriere kannte in den letzten Jahren immer nur eine Richtung, nach oben. „Diesmal musste ich mir taktisch etwas einfallen lassen, denn in der Regel geht Mansour immer an der Spitze“, sagte sie, „diesmal waren aber zwei, drei andere Pferde dabei, die das auch wollten. Deshalb habe ich mich etwas zurückgehalten.“

Was am Ende das richtige Rezept war, auf einem Pferd, das längst noch nicht alle Karten aufgedeckt hat. „Der kann noch mehr“, ist Trainer Toni Potters überzeugt. Er betreut den Hengst, der zu seinem sechsten Sieg kam, in Mahndorf vor den Toren Bremens. „Jetzt werden wir mit ihm in noch größeren Rennen angreifen“, fügte Potters hinzu.

Foto: F95/Fortuna 68 Bilder Die Trikots von Fortuna Düsseldorf

Für die höher gewetteten Pferde gab es wenig zu holen. Alaskasonne kam immerhin noch auf den zweiten Platz, vom dreiköpfigen Aufgebot von Ex-Championtrainer Henk Grewe aus Köln kam Only the Brave gerade einmal auf Platz vier.

Lokalmatador Wonnemond wurde Achter, „in zwei Wochen in der Frühjahrs-Meile wird es dann schon anders aussehen“, ist sich Trainer Sascha Smrczek sicher.

Er sorgte zumindest für einen von drei Heimsiegen an diesem Tag, als Stay First unter Bayarsaikhan Ganbat das vierte Rennen des Tages gewann, als heißester Favorit der Veranstaltung. Wenig zu bestellen hatte hingegen Woerthersee im Besitz des kopfstarken Stalles Fortuna 95 in einem über 2950 Meter führenden Rennen, er wurde Fünfter, womit er sich einen eher bescheidenen Geldpreis von 300 Euro sicherte.

Foto: Frederic Scheidemann 62 Bilder Fortunas Rekordschützen in der Zweiten Liga

„Er braucht es weich unter den Hufen, es hätte mehr regnen müssen“, kommentierte Mitbesitzer und Ex-Fortuna-Profi Axel Bellinghausen fachmännisch.

Den zweiten Grafenberger Tagessieg schaffte Camarov aus dem Stall von Ralf Rohne, Sibylle Vogt saß im Sattel. Neben Jozef Bojko war sie somit der einzige Jockey mit zwei Tageserfolgen. Und am Ende gab es mit Patty Patch unter Lilli-Marie Engels noch einen Sieg für die lokale Trainerin Katja Gernreich. Mit unfreiwilliger Taktik, Start-Ziel war man vorne. „Ich konnte sie nicht festhalten“, meinte Engels. Was am Ende doch zum Erfolg führte.