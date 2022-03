Düsseldorfs Erfolgstrainer : So denkt Thioune über die Fortuna-Fans

Düsseldorf Daniel Thioune konnte in den vergangenen Wochen einen ersten Eindruck von der Stimmung in der Düsseldorfer Arena gewinnen. Was der Trainer über die Fortuna-Fans denkt. Und was er seiner Mannschaft nach dem Spiel gegen Hamburger SV besonderes gesagt hat.

Für Daniel Thioune waren die Monate vor seinem Dienstantritt bei Fortuna sicher nicht leicht. Er musste erst einmal verkraften, dass der Hamburger SV seine nähere Zukunft ohne den 47-jährigen Trainer angehen wollte. Doch Thioune ließ sich davon nicht unterkriegen. Und ist mittlerweile mit seinem neuen Klub auf den Erfolgspfad zurückgekehrt. „Das ist meine Lebensgeschichte: Ich bin sehr häufig wieder aufgestanden. Ich sehe es als Chance. Ich hatte verdient, in Hamburg zu arbeiten und jetzt habe ich es mir verdient, in Düsseldorf zu arbeiten”, erklärt der Trainer im Interview mit der „Bild“.

In Düsseldorf hat sich der sportliche Werdegang seit seinem Amtsantritt um nahezu 180 Grad gewendet. Unter Vorgänger Christian Preußer ließ die Mannschaft häufig sehr viel vermissen. Nicht umsonst befand man sich nach 21 Spielen auf dem Relegationsplatz 16. Unter Thioune befindet sich der Verein wieder im Aufwind. Seine Bilanz: zwölf Punkte nach sechs Partien.

Doch was hat der Trainer in den vergangenen eineinhalb Monaten denn wirklich verändert? „Ich habe viel eingebracht: Normalität, Stabilität, Intensität, daraus muss Identität erwachen. Das ist ein längerer Prozess“, erklärt er. „Die Mannschaft ist offen und geht auf mich ein. Und vor 30.000 Zuschauern ist es auch toll. Mein Sohn hat mir vor ein paar Wochen gezeigt, dass die Fans hier ein Lied auf meine Person gemacht haben. Nicht, dass ich es brauche – aber da habe ich festgestellt: Ganz so viel falsch habe ich hier nicht gemacht. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Das gegen Hamburg fühlte sich schon richtig gut an. Da habe ich den Jungs gesagt: Ich stand in der richtigen Kabine!”

