Erfolgstrainer über Auftakt in Düsseldorf : Diese Prämie hat Thioune mit Fortuna ausgehandelt

Düsseldorf Seit er in Düsseldorf als Cheftrainer die Verantwortung trägt, hat Fortuna nicht mehr verloren. Daniel Thioune hat frischen Wind beim Zweitligisten reingebracht. Welchen Spielern er noch Potenzial attestiert. Welche Ziele er am Rhein hat.

Wie es zu dieser imposanten Trendwende kommen konnte? „Der Ist-Zustand, den man vorfindet, ist oft gar nicht so negativ wie er beschrieben wurde. Ich habe eine Mannschaft angetroffen, die individuell sehr gut besetzt ist. Vielleicht muss man da nur an ein paar Stellschrauben drehen und eine andere Idee haben, wie man Fußball spielen lässt“, sagt Thioune nun in einem Interview mit der „Bild“. „Und man braucht Ergebnisse. Wenn so ein bisschen Pulver da ist, bin ich gerne das Feuerzeug oder Brandbeschleuniger und zünde das Ganze an.“