FC Schalke 04: Thilo Kehrer wechselt nach Paris

Ablöse laut Medienbericht 37 Millionen Euro : Schalker Thilo Kehrer wechselt nach Paris

Thilo Kehrer Foto: afp, CS

Gelsenkirchen Thilo Kehrer wechselt zu Paris St. Germain mit dem deutschen Trainer Thomas Tuchel. Angeblich beträgt die Ablösesumme 37 Millionen Euro. Trainer Tedesco hingegen hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert.

Der Trainer bleibt, das Ausnahmetalent geht: Während Erfolgscoach Domenico Tedesco (32) am Sonntag seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist Schalke 04 bis 2022 verlängert hat, gaben die Königsblauen nur wenige Stunden später den Transfer von U21-Europameister Thilo Kehrer (21) zum französischen Meister Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel bekannt. Laut „Bild“ kostet der Abwehrspieler 37 Millionen Euro Ablöse, Kehrers Kontrakt bei S04 hatte noch eine Laufzeit bis 2019.

#Heidel: Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit @PSG_inside verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann. pic.twitter.com/Acr8WVJuBz — FC Schalke 04 (@s04) 12. August 2018

"Wir haben uns grundsätzlich auf einen Vertrag mit Paris verständigt. Der Transfer wird eine wirtschaftliche Dimension haben, welche Schalke 04 nicht ablehnen kann", sagte Heidel zu dem Transfer. Dabei, so verriet der S04-Manager, "hatten wir uns bereits auf eine Verlängerung" des Kontraktes geeinigt. Angesichts der PSG-Offerte für den Schützling von Berater Roger Wittmann, der in diesem Sommer schon Max Meyer zu einem Wechsel von S04 in die Premier League zu Crystal Palace verholfen hatte, konnte Schalke aber nicht Nein sagen.

Die frohe Botschaft der Tedesco-Verlängerung hatte Heidel gleich zu Beginn der offiziellen Saisoneröffnung auf Schalke den Zehntausenden Fans verkündet. "Mir macht die Arbeit mit unserer Mannschaft außerordentlich Spaß, weil sie immer bereit ist, die notwendigen Schritte konsequent mitzugehen, damit wir uns sportlich weiterentwickeln können", begründete der Trainer-Youngster die Entscheidung, seine Aufbauarbeit bei den Königsblauen fortsetzen zu wollen. Der Mann mit den italienischen Wurzeln, der in Baden-Württemberg aufwuchs und seine professionelle Trainerlaufbahn beim VfB Stuttgart begann, gilt als Trainer-Diamant in der Bundesliga.

Nach seinem Wechsel vor Jahresfrist von Zweitligist Erzgebirge Aue an den Schalker Markt war er noch skeptisch beäugt worden, doch der junge Fußballlehrer hinterließ ganz schnell bei den Schalkern seine Handschrift. Tedesco gilt als guter Taktiker, als Coach, der sehr kommunikativ ist, aber auch gleichzeitig nicht davor zurückschreckt, unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen. Die Trennung von Ex-Kapitän und 2014er-Weltmeister Benedikt Höwedes gehörte dazu. Aber die Erfolge haben die Kritik an dem S04-Chefcoach schnell verstummen lassen.

Der zweite Platz hinter Abonnementmeister Bayern München und die souveräne Qualifikation für die Champions League waren der Lohn. Dass die Zusammenarbeit weitergeht und der ursprünglich bis 2019 laufende Vertrag vorzeitig verlängert wird, hatte sich schon zuletzt angedeutet.

"Kontinuität ist eine wichtige Grundlage für die Ziele, die wir uns für Schalke 04 in den kommenden Jahren gesteckt haben. Gerade auf der Position des Chef-Trainers, der in sportlicher Hinsicht für mich der wichtigste Mann in einem Fußballverein ist", kommentierte Heidel die Entscheidung. Er gab der Bekanntgabe allerdings einen melodramatischen Anstrich, denn Tedesco habe seinen Kontrakt am Freitag aufgelöst, verkündete der Manager zunächst. Erst nach einer kurzen Pause gab es dann die erlösenden Heidel-Worte: "Und er hat einen neuen bis 2022 unterschrieben!"

Der Klub sei "froh und glücklich", in Tedesco einen Fußballlehrer gefunden zu haben, "der neben seiner großen fachlichen und sozialen Kompetenz nicht nur mutig, innovativ und kommunikativ ist, sondern in kürzester Zeit Schalke mit all seinen Werten verstanden und verinnerlicht hat". Tedescos Vorgänger Markus Weinzierl hatte dagegen trotz großer Vorschusslorbeeren weitaus weniger erfolgreich bei den Knappen gearbeitet.

Laut Tedesco stimme das Gesamtpaket Schalke 04, weil er auch die nötige Unterstützung vonseiten der Klubführung und der Anhänger erfahre: "Uns alle motiviert es enorm, für Fans zu spielen, die unser Team und den gesamten Verein so großartig unterstützen, wie es hier der Fall ist."

(sid/sef)