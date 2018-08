Omar Mascarell von Schalke 04 fällt verletzt aus

Gelsenkirchen Mittelfeldspieler Omar Mascarell vom Bundesligisten Schalke 04 hat sich einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Beim Testspiel zur Saisoneröffnung am Samstag wird er fehlen.

m Testspiel gegen den französischen Erstligisten SCO Angers hat Schalkes Omar Mascarell am Sonntag (1:0) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten hinteren Oberschenkel erlitten. Das gab Schalke am Montag bekannt. Der Einsatz zum Saisonstart sei für den Spanier nicht gefährdet, für das Testspiel am kommenden Samstag gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz werde der Neuzugang von Eintracht Frankfurt aber definitiv ausfallen.