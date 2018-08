FC Schalke 04: Benedikt Höwedes wechselt zu Lokomotive Moskau

Benedikt Höwedes spielt in der kommenden Saison bei Lokomotive Moskau. Foto: dpa/Guido Kirchner

Moskau Der Wechsel von Benedikt Höwedes von Schalke 04 zu Lokomotive Moskau ist perfekt. Wie der Bundesligist und der russische Meister am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 30 Jahre alte Verteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Höwedes absolvierte den Medizincheck am Dienstag in Rom. Die Ablösesumme soll fünf Millionen Euro betragen.

Höwedes war am Wochenende nicht mehr mit Schalke ins Trainingslager nach Österreich gefahren. Der Innenverteidiger war in der vergangenen Saison von den Königsblauen an Italiens Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen worden. Verletzungsbedingt kam der Defensivspezialist dort allerdings kaum zum Zuge.