Trotz Interesse aus der Dritten Liga : Warum Kevin Brechmann Vertrag bei Fortunas U23 verlängert hat

Düseldorf Klubs sowohl aus der Dritten Liga als auch aus der Regionalliga sollen schon ihre Fühler nach Kevin Brechmann ausgestreckt haben. Trotzdem unterschreibt der 20-Jährige bei der „Zwoten", die am Samstag in Wattenscheid zu Gast ist, einen neuen Vertrag. Was Nachwuchschef Frank Schaefer dazu sagt.

Über welch herausragende technische Fähigkeiten er verfügt, hat Kevin Brechmann erst am Samstag wieder unter Beweis gestellt. Die Schlussviertelstunde war in der Partie zwischen Fortunas Regionalliga-Fußballern und Rot Weiss Ahlen gerade angebrochen, als der Mittelfeldspieler dem Nachmittag mit seinem Treffer zum 5:0-Endstand die Krone aufsetzte. Nicht irgendwie, sondern äußerst ansehnlich: Erst versetzte er Patrik Twardzik mit einer geschickten Körpertäuschung, dann legte er sich den Ball kurz vor und schlenzte ihn in den Winkel.

Es war der vorläufige Höhepunkt eines Aufwärtstrends. Schon in den Vorwochen hatte Brechmann nach einem für ihn persönlich durchwachsenen Saisonstart immer besser an Fahrt aufgenommen, überzeugte in Düren (2:0) auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers und beackerte ohne große Anpassungsschwierigkeiten in Wuppertal (1:4) zeitweise als alleiniger Flügelspieler die rechte Flanke. Dabei ist der gebürtige Solinger von Hause aus ein zentraler, offensiver Mittelfeldspieler.

Die Entwicklung, die Brechmann seit seinem Wechsel vom Oberligisten VfB Hilden an den Flinger Broich zu Beginn dieses Jahres genommen hat, ist auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben.

Nach Informationen unserer Redaktion sollen sowohl Klubs aus der Dritten Liga als auch aus der Regionalliga an einer Verpflichtung des 20-Jährigen interessiert gewesen sein. Vor wenigen Tagen entschied sich Brechmann allerdings gegen einen Transfer und für Fortuna; er verlängerte seinen Vertrag vorzeitig über das Saisonende hinaus.

„Kevin passt in seiner aktuellen Entwicklungsphase genau zu Fortuna und die Fortuna zu ihm“, sagt Nachwuchschef Frank Schaefer unserer Redaktion. „Er ist jetzt seit elf Monaten hier, und es wäre sicher falsch von ihm gewesen, diesen Prozess zu unterbrechen. Kevin ist viel zu intelligent, um das nicht auch zu erkennen – und deshalb war es für beide Seiten eine Win-Win-Situation.“

Zu einem ähnlich frühen Zeitpunkt hatte die „Zwote“ in der zurückliegenden Saison zwar den Kontrakt mit Nicolas Hirschberger ausgedehnt, üblich war dieses Vorgehen in jüngerer Vergangenheit aber nicht. Warum agierte der Klub nun erneut so zeitig? Weil er „total von der Richtigkeit dieser Maßnahme überzeugt“ sei, betont Schaefer. Mit Blick auf das Interesse der Konkurrenz ergänzt er: „Und dann muss man auch schnell handeln.“

Zumal, da das Vertrauen des Nachwuchschefs in Brechmann groß ist. „Kevin hat einen herausragenden Bewegungsablauf und eine sehr gute Figur. Dazu kommen seine gute Technik und seine Geschmeidigkeit“, erläutert Schaefer. Gleichwohl spricht er die Schwächen des 20-Jährigen an: „Wir sind dabei, diese sehr guten Anlagen mit immer mehr Intensität, Schärfe und Effizienz zu verbinden.“ Brechmanns mangelnde Kaltschnäuzigkeit im Abschluss trat im bisherigen Saisonverlauf schon häufiger zutage; ansonsten stünden nach 15 Partien deutlich mehr als zwei Treffer zu Buche.

