Benedikt Höwedes verabschiedet sich vom FC Schalke 04 mit emotionalen Worten

Moskau Benedikt Höwedes hat sich mit emotionalen Worten vom Bundesligisten FC Schalke 04 verabschiedet. 16 Jahre schnürte der Verteidiger die Fußballschuhe für die Schalker. Zum Abschied postete er bei Facebook ein Lied.

Und dann erinnert er nochmal an die Schalker Seele: „Die Kohle geht, die Kumpel bleiben, haben wir gemeinsam bei Unterschrift meines letzten Vertrags gesagt. Die Steinkohle geht tatsächlich in diesem Jahr, aber auf den Rängen, beim Training und beim Einkaufen in der Region, treffe ich täglich verdammt viele gute Kumpel. Bleibt so, wie ihr seid: Einzigartig und gerade!“