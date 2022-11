Die Zukunft des deutschen Eishockeys : Der Verband macht sich klein

Meinung Düsseldorf Wie der Deutsche Eishockey-Bund auf den Abgang von Bundestrainer Toni Söderholm reagiert, ist verwunderlich. Es erweckt den Eindruck, als sei der Posten nur das Sprungbrett für einen Coach.

Es sei eine „ganz normale Situation, die tagtäglich passiert“, hat Andreas Niederberger dieser Tage gesagt. Gemeint hatte der Sportvorstand des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) damit den zumindest vom Zeitpunkt her überraschenden Abgang von Bundestrainer Toni Söderholm zum Schweizer Spitzenklub SC Bern. Nun liebäugelte der 44-Jährige schon länger mit einem Job bei einem Verein, aber hatte er nicht erst am Sonntag den Turniersieg beim Deutschland-Cup in Krefeld gefeiert und danach die „neue Breite“ im deutschen Eishockey gelobt? Hatte er.

Und auch wenn Wechsel im Profisport in der Tat jeden Tag und manchmal auch spontan vorkommen, war die Reaktion vonseiten des DEB mindestens merkwürdig. Söderholm hatte seinen Vertrag ja erst im März bis 2026 verlängert. Ganz zur Freude seiner Vorgesetzten, die ihren wichtigsten Trainerposten über Jahre in guten Händen sahen.

Die Nationalmannschaft also nicht mehr als Krönung einer Trainerlaufbahn, sondern als Sprungbrett? So kam es rüber. Ein Verband macht sich klein, fühlt sich sogar wohl in der Rolle als Ausbilder für den Klubbetrieb. Also der Verband, der das wichtigste deutsche Eishockey-Team unterhält und vor viereinhalb Jahren morgens um 5 Uhr Millionen Menschen für ein Olympia-Finale vor die Bildschirme gelockt hatte. Selbst WM-Spiele erreichen regelmäßig siebenstellige TV-Zahlen – im Gegensatz übrigens zu sämtlichen Ligaspielen in Deutschland.