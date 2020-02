Erstes Heimspiel nach Wechsel-Aufregung : Wie reagieren die Schalke-Fans auf Nübel?

Gelsenkirchen Alexander Nübel bestreitet am Dienstag sein erstes Heimspiel nach Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Bayern. Wie reagieren die Schalke-Fans? Im DFB-Pokal-Achtelfinale geht es gegen Hertha BSC.

Schon bei seinem Auswärtsauftritt am Freitagabend in Berlin (0:0) hatten die Fans ihren Torhüter, den ehemaligen Publikumsliebling und künftigen Bayern-Keeper Nübel, mit Unmutsbekundungen oder gar Beschimpfungen verschont. "Das sollten wir auch beibehalten, wenn wir aus der bisher guten Saison am Ende etwas Zählbares rausholen wollen", sagte Wagner mit Blick auf das Heim-"Debüt" seines Schlussmanns - das erste Nübel-Heimspiel seit der Bekanntgabe seines Wechsels zu Bayern München.

Der Traum vom sechsten Pokalsieg und erstem Triumph seit 2011 lebt in Gelsenkirchen, doch dafür müssen die Schalker dringend ihre aktuelle Ladehemmung ablegen. Bei der Nullnummer in Berlin blieben Amine Harit und Co. zum zweiten Mal nacheinander ohne Torerfolg. "Wir haben zweimal in diesem Wettbewerb richtig guten Fußball gezeigt und das wollen wir fortsetzen", sagte Wagner, der eine "spannende Kiste" erwartet.