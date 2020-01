0:0 in Berlin : Müder Kick zwischen Hertha und Schalke bei Piatek-Debüt

0:0 in Berlin

Berlin Schalke verpasst einen Prestigesieg gegen die neureiche Hertha. Bei den Berlinern kommt Rekordeinkauf Krzysztof Piatek zwar zu seinem Bundesliga-Debüt, kann den müden Freitagabend-Kick aber auch nicht beleben.

Schalke 04 hat im Kräftemessen mit der neureichen Hertha aus Berlin einen Prestigesieg verpasst. Das Team von Trainer David Wagner musste sich im Auswärtsspiel am Freitagabend mit einem zähen 0:0 begnügen und droht im Kampf um die Champions-League-Plätze noch mehr den Anschluss zu verlieren.

Die Berliner, die im Winter allein an Ablöse rund 80 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben haben, aber immer noch um den Klassenerhalt bangen müssen, dürften mit dem Unentschieden etwas zufriedener sein.

Von Herthas vier Winter-Transfers spielte vor rund 50.000 Zuschauern im Olympiastadion nur Santiago Ascacibar als Mittelfeld-Abräumer von Beginn an. Der polnische Nationalstürmer Krzysztof Piatek wurde in der 63. Minute unter großem Jubel eingewechselt und erzielte um ein Haar sein erstes Tor, während Cunha aktuell mit der U23-Auswahl Brasiliens um ein Olympia-Ticket spielt. Lucas Tousart wurde für die Rückrunde sofort wieder an Olympique Lyon zurückverliehen.