Schubert fällt aus : Nübel kehrt gegen Hertha ins Schalke-Tor zurück

Gelsenkirchen Alexander Nübel wird nach seiner abgesessenen Rotsperre ins Tor der Schalker zurückkehren - zumindest für das Spiel gegen Hertha BSC. Konkurrent Markus Schubert muss verletzungsbedingt passen.

Alexander Nübel wird nach seiner abgesessenen Rotsperre vorerst in das Tor des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zurückkehren. Das gab Trainer David Wagner einen Tag vor dem am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) anstehenden Auswärtsspiel der Königsblauen bei Hertha BSC bekannt. Mit ausschlaggebend für die Entscheidung ist die Verletzung von Stellvertreter Markus Schubert, der das Spiel in der Hauptstadt wegen Patellasehnen-Problemen verpassen wird.