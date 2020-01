Nach 0:5 in München : Wagner lässt Nübel-Rückkehr ins Schalke-Tor offen

Gelsenkirchen Trainer David Wagner hat nach dem 0:5 beim FC Bayern München offen gelassen, ob Alexander Nübel nach seiner Sperre in das Tor des FC Schalke 04 zurückkehrt.

„Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht“, sagte der Gelsenkirchener Coach am Samstagabend in München. Man werde sich Zeit nehmen, um über das Thema nachzudenken.

In der Hinrunde war der in München letztmals gesperrte Nübel die Schalker Nummer eins. Nachdem der 23-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängert und seinen Wechsel zu den Bayern bekanntgegeben hatte, entzog ihm Wagner das Kapitänsamt.

„Der Trainer wird sich Gedanken machen und entscheidet am Ende, wer im Tor steht“, sagte Teamkoordinator Sascha Riether, der Schubert in Schutz nahm. „Es war auch kein leichtes Spiel, wenn man so viel auf die Kiste kriegt.“ Schalke spielt am kommenden Freitag in Berlin gegen Hertha BSC.