Schalke beim FC Bayern vor Reifeprüfung : Schubert im Rampenlicht - Nübel auf Tauchstation

Gelsenkirchen Alexander Nübel ist nach der Ankündigung seines Wechsels zum FC Bayern auch vor dem Duell am Wochenende heiß im Gespräch. Auf dem Platz wird für Schalke 04 allerdings Markus Schubert stehen.

In den turbulentesten Tagen seiner Karriere geht Alexander Nübel konsequent auf Tauchstation. Nicht reden, nicht auffallen - und zwangsweise auch kein Rampenlicht: Durch eine Rotsperre fällt das Vorspielen bei seinem künftigen Verein Bayern München und seinem baldigen Konkurrenten Manuel Neuer am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ins Wasser.Im Tor von Schalke 04 wird erneut ein anderer stehen. Markus Schubert ("Ein geiles Spiel") könnte Nübel, der laut Sportvorstand Jochen Schneider trotz seiner kontroversen Entscheidung "bis zum Ende in unserer Schalke-Familie bleibt", dauerhaft auf die Bank verbannen. "Wenn er in München abliefert, wird es schwierig, ihn aus dem Tor zu nehmen", sagte Berater Stephan Backs, der derzeit für Nübel an allen Fronten den medialen Prellbock gibt, dem Magazin 11Freunde. "Aber wenn der Trainer David Wagner der Meinung ist, Alex sei der bessere Torwart, dann sollte es auch ums Sportliche gehen und nicht ums Drumherum."