Oliver Kahn (Bayern München)

Wann: 3. April 1999

Die hitzigen Duelle von Bayern München und Borussia Dortmund gipfelten im sogenannten "Kahnsinn" vom 3. April 1999. Gleich zwei Opfer hatte sich Bayerns an diesem Tag entfesselter Torhüter Oliver Kahn ausgeguckt. Während er zuvor schon Heiko Herrlich mit einem angedeuteten Biss in den Hals bedrohlich nah gekommen war, erfand Kahn später den Prototypen aller folgenden Kung-Fu-Tritte. Nur haarscharf verfehlte er BVB-Stürmer Stephane Chapuisat mit gestrecktem Bein. "Das war der Moment, wo sich sämtliche Aggressionen in mir entluden. Ich ließ das wilde Tier los und sprang Chapuisat mit ausgestrecktem Bein an. Kung-Fu-Kahn war geboren", schrieb Kahn später in seiner Biographie.