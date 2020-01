Neuer Verteidiger aus Barcelona : Todibo träumt von der Champions League mit Schalke

Jean-Clair Todibo hat Barcelona gegen Gelsenkirchen getauscht. Wenn es nach dem Innenverteidiger-Talent der Katalanen geht, soll der FC Schalke aber möglichst bald auch wieder in der Königsklasse spielen.

Neuzugang Todibo hofft auf ein schnelles Debüt für Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga - am besten schon am nächsten Spieltag. "Natürlich hoffe ich, am Samstag gegen den FC Bayern zu spielen", sagte der 20-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung vor dem Gastspiel der Königsblauen beim deutschen Rekordmeister (18.30 Uhr/Sky). Und der Innenverteidiger kündigte an: "Ich bin hierhergekommen, um für Schalke alles zu geben."