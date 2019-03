Europa League: Frankfurt spielt im Viertelfinale gegen Benfica Lissabon

Nyon DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale der Fußball-Europa-Leguane auf den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die europäische Abenteuerreise führt DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt auf seiner nächsten Station nach Portugal zu Rekordmeister Benfica Lissabon. Dies ergab die Viertelfinal-Auslosung der Europa League am Freitag in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (Uefa) in Nyon. Im Hinspiel am 11. April tritt die Eintracht in Lissabon an, das Rückspiel am 18. April steigt in Hessen.