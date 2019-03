Nach Pyro-Würfen: Eintracht Frankfurt droht im Viertelfinale Fan-Ausschluss

Fans von Eintracht Frankfurt brennen Pyrotechnik in Mailand ab. Foto: AFP/MIGUEL MEDINA

Mailand Fans von Eintracht Frankfurt haben beim Spiel bei Inter Mailand Pyrotechnik gezündet. Dem Klub drohen nun harte Strafen.

Nach dem neuerlichen Abbrennen von Pyrotechnik beim Gastspiel in Mailand droht Eintracht Frankfurt im Auswärtsspiel des Viertelfinales in der Europa League gegen Benfica Lissabon ein Fan-Ausschluss. Die Kontroll- und Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (Uefa) wird am 28. März über eine mögliche Strafe für die Hessen entscheiden.