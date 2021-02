Unbespielbarkeit des Platzes : Drittliga-Partie Lübeck gegen Rostock erneut abgesagt

Lübeck Das für Dienstag angesetzte Nachholspiel des VfB Lübeck gegen Hansa Rostock in der 3. Liga ist abgesagt worden. Nach einer Besichtigung der Platzkommission des DFB wurde am Montag entschieden, dass die Partie erneut ausfällt.

Erneute Spielabsage beim VfB Lübeck: Nach der Partie gegen 1860 München am vergangenen Wochenende fällt auch das Nachholspiel des Aufsteigers gegen Hansa Rostock am Dienstag aus. Das Spielfeld im Stadion an der Lohmühle ist weiterhin unbespielbar, dies teilte der Deutsche Fußball-Bundes (DHB) nach einer Platzbegehung am Montag mit. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.