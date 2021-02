3. Liga : Antwerpen neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern Der ehemalige Trainer der Würzburger Kickers und von Eintracht Braunschweig, Marco Antwerpen, soll offenbar den 1. FC Kaiserslautern vor dem Absturz in die Regionalliga bewahren.

Marco Antwerpen soll den taumelnden Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern vor dem Absturz in die Viertklassigkeit bewahren. Wie die Pfälzer mitteilten, wird der 49-Jährige neuer Cheftrainer und tritt damit die Nachfolge des am Samstag entlassenen Jeff Saibene an. Der Traditionsklub liegt derzeit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf einem Abstiegsplatz, Antwerpen soll in den verbleibenden 16 Spielen die Rettung schaffen.