3. Liga : Starker Einstand für Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern - Torwart trifft für Schanzer

Starker Trainereinstand für Marco Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern, Pech für Olaf Janßen bei seiner ersten Begegnung als neuer Coach von Viktoria Köln in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga: Der FC-Coach feierte einen Sieg und entfernte sich mit seinem Team von den Abstiegsrängen. Janßen musste hingegen durch zwei Treffer in den Nachspielzeit noch eine Niederlage bei seiner Rückkehr zu Viktoria hinnehmen.