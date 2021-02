„War ein Fehler“ : Sportdirektor Grlic entschuldigt sich bei MSV-Fans für Trainer-Verpflichtung

Düsseldorf Gino Lettieris zweite Amtszeit als MSV-Coach dauerte nur zweieinhalb Monate. Sportdirektor Ivica Grlic räumte nun ein, Fehler bei der Besetzung der Trainer-Position gemacht zu haben – und entschuldigte sich bei den Fans.

Im Zuge der Vorstellung des neuen Trainers Pavel Dotchev räumte Sportdirektor Ivica Grlic nun öffentlich ein, Fehler bei der Besetzung der Trainer-Position gemacht zu haben. „Ich habe bei der Verpflichtung von Gino daran geglaubt, dass wir mit ihm zurück in die Erfolgsspur finden werden“, sagte Grlic und betonte selbstkritisch, dass es mit Blick auf die vergangenen Wochen ein Fehler gewesen sei, Lettieri zurückgeholt zu haben. Er wolle die Gelegenheit daher nutzen, um sich „bei den Fans zu entschuldigen“, erklärte der frühere MSV-Profis: „Wenn man Fehler macht, gehört es dazu, diese zuzugeben.“

Die kritischen Stimmen hat Grlic durchaus wahrgenommen. „Sie sagen, was sie denken“, sagte Grlic, der die Ehrlichkeit der Menschen in Duisburg schätze. Der 45-Jährige musste aber auch zugeben, dass die Kritik nicht spurlos an im vorübergegangen sei: „Gerade dann, wenn es unter die Gürtellinie geht.“