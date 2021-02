Hupkonzert bei Sieg gegen Lübeck : MSV-Verteidiger Schmidt dankt Fans für Unterstützung

Blick in das Satdion des MSV Duisburg. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Unter Interimstrainer Uwe Schubert gewinnt MSV Duisburg das Kellerduell gegen den VfB Lübeck. Viel Lob gibt es nach dem 3:1-Sieg für die MSV-Anhänger, welche die Mannschaft mit einem Hupkonzert unterstützen.

Das Kellerduell war das erwartet schwere Spiel. Daraus machte MSV-Verteidiger Dominik Schmidt nach dem 3:1-Erfolg gegen den VfB Lübeck keinen Hehl: „Der Sieg war mit einem ganzen Stück harter Arbeit verbunden“, sagte Schmidt bei MagentaSport, der mit seinem Treffer kurz vor der Pause entscheidend zur „Wiedergutmachung“ nach dem desaströsen Auftritt in Zwickau beigetragen hatte. Nach einer Ecke von Moritz Stoppelkamp köpfte der Verteidiger zum 2:0 ein. Für den 33-Jährigen, der im Sommer 2020 aus Kiel nach Duisburg gewechselt war, war es das erste Tor im MSV-Dress.

„Solche Tore, wie das zum 2:0, können natürlich nicht zu einem besseren Zeitpunkt fallen. Das ist nun mal das nötige Matchglück, was man an solchen Tagen braucht“, sagte Interimstrainer Uwe Schubert. Die Lübecker waren am Sonntagnachmittag zwar besser ins Spiel gekommen, doch die Duisburger verteidigten konsequent, ließen kaum Chancen zu und nutzten ihrerseits ihre Möglichkeiten konsequent aus.

Einen Anteil am ersten Dreier nach zuvor drei sieglosen Spielen in Serie hatten auch die Fans, die für eine außergewöhnliche Kulisse in einer zu Pandemie-Zeiten gewohnt weitgehend leeren Arena sorgten. Mehrere Hundert Anhänger hatten sich vor Stadion versammelt, um die Mannschaft über die gesamten 90 Minuten mit einem Hupkonzert zu unterstützen. Selbst lange nach Schlusspfiff waren noch vereinzelt Töne zu hören. „Da waren wir heute in der Bringschuld. Wir haben uns intensiv auf dieses wichtige Spiel eingeschworen und wir sind sehr froh, dass es mit unseren lautstarken Fans vor dem Stadion geklappt hat, sagte Schmidt. Von Minute eins an sei die Mannschaft sensationell unterstützt worden: „Das war der Push, der manchmal den Unterschied macht.“

Auch Interimstrainer Schubert lobte die Aktion der Anhänger. „Ich glaube schon, dass es der Mannschaft einen Kick gegeben hat“, sagte der 60 -Jährige: „Dass unsere Fans wichtig sind, haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Dank des Sieges konnten die Zebras das Tabellenende der 3. Liga wieder verlassen und die Rote Laterne an Lübeck abgeben. Mit 21 Punkten liegt Duisburg punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg, Unterhaching und dem 1. FC Kaiserslautern auf Rang 19. Schuberts Mission scheint damit erfüllt zu sein. „Wir wollten zu den Teams mit 21 Punkten aufschließen. Das war unser Auftrag, und den haben wir erfüllt“, sagte der Interimstrainer.