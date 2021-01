3. Liga : Ingolstadt springt auf Aufstiegsplatz – Verl bleibt oben dran

Der FC Ingolstadt hat einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf der 3. Fußball-Liga eingefahren. Auch Aufsteiger SC Verl bleibt nach einem Sieg gegen Meppen oben dran.

Das bayerische Derby bei der SpVgg Unterhaching ging am Samstag mit 1:0 (1:0) an die Schanzer, die zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz springen. Mit 38 Zählern sind sie nun punktgleich mit Spitzenreiter SG Dynamo Dresden, dessen Partie tags zuvor gegen den FC Bayern München II witterungsbedingt abgesagt worden war. Der TSV 1860 München (37) könnte am Sonntag mit einem Sieg gegen den FSV Zwickau die Tabellenführung erobern.